Топ-10 вакансій тижня у Харківській області

Станом на 20 жовтня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1100 вакансій. Про це повідомляє ХОВА.

1. Тракторист-машиніст с/г (лісогосподарського) виробництва – 25000 грн2. Лікар-терапевт – 20000 грн3. Швачка – 16000 грн4. Токар 15000 грн5. Інженер з охорони праці – 15000 грн6. Електрогазозварник- 10400 грн7. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування – 10345 грн8. Апаратник охолодження молочних продуктів – 10000 грн9. Підсобний робітник – 10000 грн10. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики – 9200 грн

З повним переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.

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