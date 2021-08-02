Топ насосных станций в 2021 году

Насосная станция - это электронное устройство, которое идеально заменяет комплекс громоздких и дорогостоящих элементов автономного водообеспечения частного сектора или дачного участка.

Перечень оборудования которое заменяет насосная станция

1. Гидроаккумулятор. Любая насосная станция оснащается производителем гидробаком на 24 литра. Такого объема воды вполне достаточно чтобы, на первый случай, удовлетворить бытовые и гигиенические нужды человека. Если же запаса воды в 24 литра для вас слишком мало, то комплектацию станции можно переоборудовать баком большего объема.

2. Насосное оборудование. Водонасосная станция любой модели зарубежного или отечественного производителя, обязательно оснащается поверхностным насосом, который может иметь различные технические возможности, производительности и мощности.

3. Реле давления. Каждая водонасосная станция в обязательном порядке укомплектована автоматикой и манометром, что обеспечивает ее полноценное автономное функционирование. Автоматика насосных станций может быть механической или электронной, что отчасти влияет на ее стоимость.

Топ производителей насосных станций 2021 года

Самые качественные и надежные водонасосные станции производятся фирмами:

Отечественными - Акватика, Лео, Ветрон. В противовес стереотипу, что отечественное производство не может быть качественным, эти фирмы доказали обратное. Их станции зарекомендовали себя как долгослужащие, надежные и при этом бюджетные.

- Акватика, Лео, Ветрон. В противовес стереотипу, что отечественное производство не может быть качественным, эти фирмы доказали обратное. Их станции зарекомендовали себя как долгослужащие, надежные и при этом бюджетные. Заграничными - Педролло (Италия), Роса, Рона, Кенле (Китай), Оптима (Польша). Пользуются не меньшим спросом и доверием чем украинские бренды.

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Что надо учитывать выбирая насосную станцию?

Все насосные станции отличаются не только названием и техническими характеристиками, но и материалом из которого производится их корпусная часть насоса и гидробака. Корпус насоса и бачка может быть нержавеющим или металлическим с антикоррозийным покрытием. Агрегаты с нержавеющими корпусами, бесспорно, более подходящий вариант для установки во влажных помещениях (подвалах, приямках, погребах). Агрегаты с корпусом из металла, хоть и окрашенных антикоррозийной краской, лучше всего устанавливать в более сухих помещениях так как находясь во влажных, они со временем подвергаются коррозии и ржавлению, что неизбежно влечет за собой сокращение срока их эксплуатации. По итогу придется заменить проржавевшие части или приобрести новую станцию. Все станции имеют горизонтальный тип размещения, но за счёт своих компактных размеров прекрасно подходят даже для малогабаритных помещений и приямков. Срок службы любой насосной станции зависит от качества воды, технических характеристик насоса и гидробака. Любая насосная станция в момент функционирования издает достаточно высокий уровень шума, поэтому логичнее всего, местом ее монтажа выбирать помещение, удаленное от жилого. Если такой возможности нету нужно постараться максимально звукоизолировать место установки станционного оборудования. Оборудовать станцией скважину более 8 метров не получится, по причине ее небольшой мощности. За регулировку воды в системе отвечает реле давления. Оно даёт возможность насосу включаться и выключаться в определенном режиме (в момент необходимости закачивания воды в гидробак). Понять какой уровень давления в системе можно по показателям, которые выдает манометр. В зависимости от модели, насосная станция оснащается насосом определенного типа функционирования: центробежным, вихревым, самовсасывающим.

Выбор насосной станции дело не простое и подходить к нему нужно разумно учитывая все вышеперечисленные нюансы.