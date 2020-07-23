Топ плательщиков налогов Харькова
В первом полугодии в 2020 года крупные плательщики налогов перечислили в местный бюджет 1 218 млн. грн. Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.
Наиболее весомым источником наполнения местного бюджета стали:
● налог на доходы физических лиц - 743,6 млн. грн.;
● земельный налог - 192,8 млн. грн.;
● налог на прибыль предприятий - 183,0 млн. грн.;
● акцизный налог на розничную торговлю подакцизными товарами - 64,2 млн. грн.;
● налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, - 18,4 млн. грн.
В частности, в июне 2020 г. в местный бюджет было уплачено 191,8 млн. грн.
Наибольшие суммы в местный бюджет уплатили:
Региональный филиал "Южная железная дорога" ПАО "Украинская железная дорога";
● АО "Харьковоблэнерго";
● АО "Турбоатом";
● КП "Харьковские тепловые сети";
● АО "Трест Жилстрой-1;
● ООО "Плариум Юкрейн";
● ГП завод "Электротяжмаш".
Источник: sq.com.ua