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Топ плательщиков налогов Харькова

Топ плательщиков налогов Харькова

В первом полугодии в 2020 года крупные плательщики налогов перечислили в местный бюджет 1 218 млн. грн. Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

Наиболее весомым источником наполнения местного бюджета стали:

● налог на доходы физических лиц - 743,6 млн. грн.;

● земельный налог - 192,8 млн. грн.;

● налог на прибыль предприятий - 183,0 млн. грн.;

● акцизный налог на розничную торговлю подакцизными товарами - 64,2 млн. грн.;

● налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, - 18,4 млн. грн.

В частности, в июне 2020 г. в местный бюджет было уплачено 191,8 млн. грн.

Наибольшие суммы в местный бюджет уплатили:

Региональный филиал "Южная железная дорога" ПАО "Украинская железная дорога";

● АО "Харьковоблэнерго";

● АО "Турбоатом";

● КП "Харьковские тепловые сети";

● АО "Трест Жилстрой-1;

● ООО "Плариум Юкрейн";

● ГП завод "Электротяжмаш".

Источник: sq.com.ua

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