Топовые фирмы производителей кальянов

Если Вы решили купить кальян в Харькове, то будьте готовы к тому, что Вам придется столкнуться с огромным их ассортиментом от самых разных производителей. Это с одной стороны хорошо, так как каждый сможет найти тот курительный прибор, который будет отвечать всем его требованиям. В то время, с другой стороны – как знать, какой кальян лучше, какому именно производителю отдать предпочтение или какие преимущества у одного бренда, а какие у другого.

Итак, самые ТОПовые производители:

1. Khalil Mamoon

Приборы этого производителя лучшим образом совмещают в себе отличное качество и цену на сам прибор. Так же их дизайн отлично подходит как для домашнего применения, так и для применения прибора в соответствующих заведениях.

2. Amy Deluxe

Этот немецкий производитель один из самых популярных и востребованных на сегодняшний день. Его ассортимент приборов настолько огромный, что каждый найдет то, что ему подойдет как внешне, так и по цене. И самое важное, что даже более дешевые варианты кальяна имеет необычно высокое качество.

3. KAYA

Это тот немецкий бренд, который отличается своим, особенным стелем в оформлении кальянов, сохраняя их качество. Это оригинальные и изящные курительные устройства, в которых герметичность соединения превыше всего, а это, как результат – качественный процесс курения.

4. Hoob Hookas

Первое, что приходит в голову при упоминании этого бренда – его необычный дизайн в стиле хай-тэк. Такой прибор всегда будет в центре внимания. При этом в нем имеется продувка колбы, а шахта сделана из нержавеющей стали и анодированного алюминия.

5. Wookha

Польский производитель, отличающийся хрустальными колбами, применением дерева и кожи в своих приборах, а так же их классическим внешним видом. Это качественные устройства из серии «премиум».

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