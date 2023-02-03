«Торгові місця збережуть, але вони будуть якісно іншого рівня»: Терехов про ринок «Барабашово»

Ринок «Барабашово» буде перетворено на революційний район змішаного використання, присвячений просуванню наукових та технологічних інновацій.

Про це сьогодні, 3 лютого, на пресзустрічі з пропозицій щодо внесення змін до Генерального плану міста Харкова повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, цей проєкт поєднає інноваційний потенціал наукових парків із сучасними підходами до створення мікрорайонів.

«Будуть створені нові схеми житла, а також гнучкі багатоквартирні будинки, які сприятимуть економічному розвитку міста за рахунок інноваційних досліджень та компаній. Присутність та зв’язок з університетами матиме важливе значення, а також проєктування адекватних громадських просторів та будівель для просування орієнтованого на людину району майбутнього», – зазначив Ігор Терехов.

Мер наголосив, що після перебудови торгові місця збережуть, але вони будуть якісно іншого рівня.

Агентство Телевидения Новости