Торгівля й ІТ – на коні. Якими є тенденції ринку праці – 2019 на Харківщині

У яких галузях і районах Харківщини найбільше платять, де найвища конкуренція, яких спеціалістів не вистачає країні та нашому регіонові, зокрема, — «СК» зібрав корисності, які згодяться як для тих, хто у пошуку нової роботи, так і для тих, хто тільки визначається з майбутнім фахом.

Попит на кадри

Перелік найбільш затребуваних сфер в Україні з роками майже не змінюється. Такі галузі, як продажі, інформаційні технології (ІТ) і маркетинг складають трійку лідерів. Згідно з аналізом бази вакансій та резюме міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна, на початку цього року трохи побільшало вакансій у сферах виробництва та бухгалтерії, управлінського обліку, фінансів підприємства. А ще експерти порталу помітили посилення попиту на кадри в сфері освіти і науки. Щодо останнього, то, на їх думку, це може бути наслідком запуску з першого січня соціальної програми «Муніципальна няня».

Цієї весни вакансій також побільшало в таких професійних сферах, як «туризм, готельний, ресторанний бізнес», «робітничий персонал», «будівництво, нерухомість», «домашній персонал», «безпека» і «транспорт, логістика», «виробництво і сільське господарство», «продажі». Це пов’язують із сезонними потребами компаній і пошуком відповідних фахівців.

Отже, «продажі» – уже кілька років найчисленніша професійна сфера за кількістю вакансій. Пропозиції про роботу для фахівців цієї сфери складають 18 % від усього загалу вакансій в Україні. А резюме – 11 % від загальної бази. Ця картина відповідає минулорічним тенденціям. Серед найбільш затребуваних спеціалізацій цієї сфери фахівці виокремлюють менеджера по роботі з клієнтами, роздрібну торгівлю і прямі продажі.

На Харківщині, за даними обласного Центру зайнятості, кожна п’ята вакансія пропонується в оптовій та роздрібній торгівлі. Заробітна плата в цій сфері в нашому регіоні коливається в межах 5000 гривень.

Іншою топ-сферою, зокрема і в нашому регіоні, стабільно залишається ІТ. За даними аналітичної системи для ділової розвідки та перевірки контрагентів України YouControl, кількість фізичних осіб – підприємців (ФОПів) у Харківській області за минулий рік збільшилася на 9 %. Найшвидше зростає ІТ-сегмент: зі всіх ФОПів, що працюють на Харківщині, найбільше – 11 % – зареєстровані саме за видом діяльності «Комп’ютерне програмування». За словами засновника юридичної компанії Amigo Partners Ігоря Маркевича, Харків, Одеса, Львів, Дніпро є потужними регіональними центрами, які акумулюють фінансовий і людський капітал Сходу, Півдня, Заходу та Центру відповідно. У цьому, на його думку, криється секрет того, що Харківщина та інші ділові регіони нарощують кількість ФОПів. Водночас ці міста – найбільші ІТ-центри України. Тож це може пояснити факт, що програмування лідирує за кількістю ФОПів та за їх приростом у регіоні.

Для довідки: за підсумками 2018-го кількість фізичних осіб – підприємців у Харківській області збільшилася на 11,5 тисячі (приріст на 9 %). На початок цього року, за даними аналітиків YouControl, в Україні налічувалося 1,9 мільйона дрібних підприємців, з них 142 тисячі припадає на Харківщину. Протягом 12 місяців у Харківській області було зареєстровано понад 25 тисяч фізичних осіб – підприємців, а ліквідувалося – 13,5 тисячі, що врешті дало помітний загальний приріст у регіоні.

Де ви, робітники?

Експерти ринку праці відзначають, що загальною тенденцією для України сьогодні є дефіцит робочих спеціальностей і обумовлене цим підвищення оплати праці, а також конкуренція між роботодавцями. Що робітничих рук не вистачає, підтверджують і в центрі зайнятості – більшість заявлених вакансій (68 %) припадає на робітничі професії. Потреба ж у фахівцях неробочих професій і службовцях становить 32%. Найбільш затребуваними є підсобні робітники, вантажники, прибиральники, двірники, комірники та укладальники-пакувальники.

– За кваліфікованими «блакитними комірцями» провідні виробничі компанії вже давно вишикувалися в чергу та навіть штовхаються ліктями, і я не бачу суттєвих передумов до того, щоб ця тенденція змінилася, – каже директор відділу найму компанії ЕДС-ІНЖИНІРИНГ Валентина Пучка. – Швидше, дефіцит робочої сили буде зростати через зменшення кількості населення і трудову міграцію в Польщу, Чехію та Німеччину. Не секрет, що в Польщі зараз працюють близько 2 мільйонів українців.

Частково переламати тренд, на думку експертки, зможуть лише підвищення заробітної плати в Україні до 60–70 % від рівня тієї ж Польщі та збільшення соціальних гарантій. За таким умов у заробітчан буде певний резон повернутися додому.

– Деякі роботодавці давно готові до європейських стандартів роботи та оплати праці – це неминучий процес, – обнадіює Валентина Пучка.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України прогнозувало на цей рік зменшення безробіття в Україні. Дійсно, за останніми даними Державної служби статистики України, чисельність зайнятого населення Харківської області у 2018-му порівняно з 2017-м зросла на 11,8 тисячі осіб і становила 1,2 мільйона осіб. Збільшився і рівень зайнятості. Чисельність же безробітного населення протягом цього періоду, порівняно з 2017 роком, скоротилася і становила понад 70 тисяч. Це найнижчий рівень безробіття серед регіонів України, кажуть у Харківському обласному центрі зайнятості. Станом на квітень у нашому регіоні зареєстровано майже 40 тисяч безробітних.

І хоча ситуація здається стабільною, експерт ГО «Фонд суспільної безпеки» Юрій Гаврилечко жодних передумов для зниження безробіття не вбачає.

– Економіка продовжує падати. Минулого року план з доходів державного бюджету не виконаний на 2 % через нестачу податкових надходжень і майже на 11 % – з планових видатків, через нестачу грошей. Це своєю чергою призвело до зниження рівня зв’язаних доходів і подальшого падіння рівня податкових надходжень уже в першому кварталі 2019-го, – інформує експерт.

Скільки платять

За спостереженнями HeadHunter Україна, у зарплатній політиці, згідно з аналізом вакансій, більшості професійних сфер була притаманна невисока, але стабільна позитивна динаміка. Найбільш помітне зростання, понад 10 %, за результатами першого кварталу цьогоріч відбулось у сферах науки та освіти, юриспруденції, фінансів, будівництва та нерухомості, консультування та домашнього персоналу.

За даними обласного Центру зайнятості, середній розмір заробітної плати у вакансіях станом на 1 травня складає 6090 гривень.

Серед районів області найбільшу середню заробітну плату пропонували роботодавці Харкова – 6400 гривень, далі: Красноградського району – 6100 гривень, Дергачівського району – 5800 гривень, Балаклійського району – 5700 гривень. Найменшу – роботодавці Кегичівського та Сахновщинського районів – 4200 гривень.

За професійними групами: середній розмір оплати праці у вакансіях для кваліфікованих робітників з інструментом складає майже 7300 гривень, робітників з обслуговування та експлуатації устаткування і машин – більш ніж 7200 гривень, для законодавців, вищих державних службовців, керівників – 6400 гривень, для професіоналів – 5500 гривень, технічних службовців – майже 5400 гривень, фахівців – 5100 гривень, робітників найпростіших професій – 4900 гривень, працівників сфери торгівлі та послуг – 5000 гривень, представників сільського господарства – 4500 гривень.

Найвищий розмір оплати праці пропонується у вакансіях:

• інженера з управління повітряним рухом – 23 500 гривень,

• головного архітектора (архітектура та будівництво), архітектора – 15 000 гривень,

• муляра – 14 000 гривень,

• апаратника-екстракторника – 13 400 гривень,

• начальника автомобільної газонаповнювальної станції – 13 000 гривень,

• машиніста тепловоза – 12 300 гривень,

• зварника на машинах контактного (пресового) зварювання, монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, токаря-револьверника – 12 000 гривень.

Також високий рівень заробітної плати пропонується токарю-карусельнику – 11 900 гривень, машиністу бурової установки – 11 600 гривень, інженеру електрозв’язку – 11 400 гривень, зубошліфувальнику, токарю-розточувальнику – 11 300 гривень, менеджеру (управитель) з логістики – 11 200 гривень, лікарю ветеринарної медицини – 11 100 гривень.

Четверо на місце

За даними міжнародного кадрового порталу HeadHunter, середній рівень конкуренції на ринку праці України за показниками першого кварталу цього року за всіма професійними сферами складає чотири людини на місце. Серед сфер з найвищою конкуренцією – вищий менеджмент, видобуток сировини, початок кар’єри, юриспруденція та мистецтво, медіа, розваги. Найнижчий рівень конкуренції – у страхуванні, консультуванні, інсталяції та сервісі, ІТ.

Популярні професії

Якщо ви нині в пошуках нового місця роботи або фаху, радимо звернути увагу, які професії сьогодні є в попиті. Фахівці обласного Центру зайнятості найбільший попит роботодавців спостерігають на:

• кваліфікованих робітників (електромонтери, слюсарі, електрогазозварники, водії, токарі, монтери колії, муляри, пекарі, швачки тощо);

• працівників сфери послуг (продавці, касири, кухарі, охоронники, молодші медичні сестри, перукарі тощо);

• працівників сільськогосподарського сектора (трактористи, робітники фермерського господарства, робітники з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва, овочівники);

• професіоналів і фахівців з досвідом роботи (бухгалтери, вчителі, викладачі, інженери різних галузей, фармацевти, провізори, медичні сестри, менеджери, адміністратори, економісти та спеціалісти державної служби);

• найпростіші професії (підсобні робітники, вантажники, прибиральники, двірники, комірники та укладальники-пакувальники).

Станом на 1 травня в базі даних служби зайнятості налічувалося 5200 вакансій.

Источник: slk.kh.ua

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