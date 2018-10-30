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Торгівля між Україною та США з початку року зросла на 16%

Торгівля між Україною та США з початку року зросла на 16%

Україно-американська двостороння торгівля з початку поточного року зросла на 16%, склавши майже 2,6 млрд доларів.

Про це повідомив перший віце-прем'єр України Степан Кубів під час форуму.

"Двостороння торгівля протягом 2018 року зросла на 16%, склала майже 2,6 млрд доларів, експорт до Сполучений Штатів Америки зріс на 32%, імпорт з США зріс на 11%", - зазначив чиновник.

За його словами, внаслідок реформ і розвитку економічних відносин зростає і довіра американських інвесторів до України.

Зокрема, американський бізнес вже вкладає кошти в проекти в Україні: зокрема в порт "Южний" – вартість проекту 150 млн доларів, виробничо-перевантажувальний комплекс в Миколаївській області – 180 млн доларів, лінія виробництва електроніки на Закарпатті на понад 3 тис. працівників. Також, за його словами, американські інвестори вкладають кошти в розширення виробництва підприємств "Укроборонпрому", ще на 1 млрд доларів був підписаний договір із США щодо ремонту старих і придбання нових локомотивів "Укрзалізниці", а також із США надходять інвестиції в будівництво сховища для переробленого палива для АЕС.

При цьому він додав, що український ринок зростає, доказом чого є відкриття торговельної місії США в країні.

Источник: newsua.one

Новости портала «Весь Харьков»

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