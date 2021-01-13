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Товарообіг України у 2020 році скоротився на 6,4%

Товарообіг України у 2020 році скоротився на 6,4%

Загальний товарообіг в України становить 103,4 млрд доларів за 2020 рік, найбільше скоротився імпорт - його обсяги скоротилися на 10,3% проти 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.

У порівнянні з 2019 роком загальний товарообіг скоротився на 6,4%.

Найбільше скоротився імпорт: у 2020 році він становив 54,2 млрд доларів, що на 6,2 млрд, або 10,3%, менше за показники 2019 року.

Переважно в Україну імпортували палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки (8 млрд доларів), реактори, котли, машини, обладнання і механічні пристрої (6,1 млрд доларів) та засоби наземного транспорту (5,5 млрд доларів).

Основними країнами-експортери були Китай, Німеччина та Росія.

Експорт скоротився на 1,7% та становив 49,2 млрд доларів. Найбільше Україна експортувала зернові (9,4 млрд доларів), чорні метали (7,7 млрд доларів) та жири та олії тваринного або рослинного походження (5,8 млрд доларів).

Імпортували українські товари найбільше Китай, Польща та Росія.

Сальдо зовнішньої торгівлі за цей період є від’ємним та становить -5 млрд доларів.

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Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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