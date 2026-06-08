Трамп назвав Маска "супергенієм", але є нюанс

Після публічного конфлікту з Ілоном Маском Дональд Трамп заявив, що мільярдер є "супергенієм" із деякими проблемними рисами та має залишитися в Республіканській партії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що відновив дружбу з мільярдером Ілоном Маском та назвав його надзвичайно талановитою людиною з суперечливими рисами характеру. Таку оцінку очільник Білого дому дав під час інтерв'ю для шоу Скотта Дженнінгса, передає Business Insider.

"У нього 80% супергеніальності, а ще 20% – певні проблеми. А коли він розбереться з цими 20%, він буде чудовим", – сказав Трамп.

Водночас президент наголосив, що й надалі позитивно ставиться до мільярдера.

"Він мені завжди подобався. Він мені подобається і зараз", – зазначив Трамп, додавши, що Маск, на його думку, припустився помилок останнім часом.

Ще під час президентської кампанії 2024 року Маск був одним із головних союзників Трампа. За даними американських медіа, підприємець витратив щонайменше 277 мільйонів доларів на підтримку Трампа та інших кандидатів від Республіканської партії.

Після перемоги республіканців Маск певний час працював в адміністрації Трампа, однак у червні між ними спалахнув публічний конфлікт.

Причиною стала критика Маском масштабного податкового законопроєкту Білого дому. Бізнесмен також заявляв, що без його фінансової підтримки Трамп не зміг би перемогти на виборах.

Окремо президент прокоментував наміри Маска створити власну політичну силу під назвою "Американська партія". Трамп висловив сподівання, що підприємець відмовиться від цієї ідеї та залишиться в таборі республіканців.

"Я не думаю, що у нього є вибір. Що він збирається робити? Він піде з ліворадикальними божевільними?" – заявив президент.

Маск залишається важливим для MAGA

Попри публічні суперечки, впливові представники руху MAGA продовжують закликати до примирення між Трампом і Маском. Зокрема, віцепрезидент США Джей Ді Венс неодноразово заявляв, що мільярдер відіграв важливу роль у перемозі республіканців на виборах 2024 року.

Хоча Маск раніше анонсував створення нової партії, американські медіа повідомляли, що він досі не розпочав офіційної процедури її реєстрації та залишається одним із найбільших донорів Республіканської партії.

Восени 2025 року Маск і Трамп зʼявились на публіці разорм на поминальній службі за консервативним активістом Чарлі Кірком, яка зібрала десятки тисяч людей. Маск і Трамп коротко поспілкувалися, потисли один одному руки, після чого Маск пересів. Востаннє їх разом бачили 30 травня на пресконференції в Овальному кабінеті, присвяченій відставці Маска з посади в DOGE. Тоді між ними тривала публічна суперечка.

Джерело: unian.ua

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