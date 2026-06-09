Трамп пропонує зробити американців співвласниками ШІ-гігантів

Глава Білого дому підтримав ідею надання США частки в капіталі компаній у сфері штучного інтелекту.

Американський президент Дональд Трамп здивував керівників технологічних компаній, раптово висловивши ідею про те, щоб США отримали невелику частку в капіталі гігантів у сфері штучного інтелекту, завдяки чому американський народ отримав би частку в прибутках компаній, вартість яких сягатиме трильйонів доларів, повідомляє Axios.

“У цьому є щось дуже цікаве, адже це практично стає партнерством з американським народом. Це ніби ви робите їх [партнерами] у цій революції. Це було б чудово… Це зробило б їх багатими”, — сказав Трамп.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман протягом останнього року просував цю ідею в адміністрації Трампа. Незалежний сенатор Берні Сандерс поновив дискусію цього тижня, коли запропонував надати громадськості “пряму частку власності” у провідних компаніях у сфері штучного інтелекту шляхом одноразового 50-відсоткового податку, сплаченого акціями компаній.

Звісно, прихильники цієї ідеї в галузі воліли б віддати значно менше на користь державного ШІ-фонду — обговорювалися частки в розмірі 1–5%.

Штучний інтелект загалом “непопулярний” у США. Деякі лідери галузі, а тепер, очевидно, і Трамп, вважають, що “імідж” цієї технології покращиться, якщо всі американці братимуть участь у цьому “приголомшливому створенні багатства”.

Напередодні очікуваних розміщень акцій компаніями Anthropic, SpaceX та OpenAI Трамп заявив, що “грошей так багато, і вони настільки великі, що існують концепції, за якими частину цих коштів можна було б передати американській громадськості, яка, по суті, стане партнером... цих компаній”.

“Ми розглянемо це питання. Ми обговорюємо, як американський народ може отримати вигоду від успіхів штучного інтелекту. І завдяки цьому їм це сподобається ще більше... Ми випереджаємо Китай. Ми випереджаємо всіх у світі в галузі штучного інтелекту, і ми хочемо, щоб так було й надалі”, — додав Трамп.

Альтман просував цю концепцію в приватних розмовах з урядовцями, потім у пропозиції щодо “Нового курсу” в галузі штучного інтелекту, а цього тижня — у Капітолії, коли відвідав Сандерса та лідерів Демократичної та Республіканської партій.

“Фонд суспільного багатства” був однією з провокаційних ідей у документі OpenAI “Промислова політика в епоху штучного інтелекту”, опублікованому у квітні.

Джерело: zn.ua

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