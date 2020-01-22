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Трамп прорекламував газ США, та закликав відмовитися від "недружніх постачальників"

Трамп прорекламував газ США, та закликав відмовитися від недружніх постачальників

Президент США Дональд Трамп закликав країни Європи купувати газ у США задля досягнення "справжньої енергетичної безпеки".

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це президент США заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

У своїй промові Трамп розхвалював економічний і енергетичний успіх Сполучених Штатів, ставлячи США у приклад іншим державам.

"Ми настільки успішні, що США більше не повинні імпортувати енергію від ворожих держав. Із достатніми обсягами американського природнього газу, який сьогодні доступний, наші європейські союзники також більше не будуть вразливими перед недружніми постачальниками енергії", - сказав американський президент, не назвавши конкретно "недружніх постачальників".

За його словами, американська енергетична революція заощаджує кошти американцям, "у той час як багато європейців борються з паралізуючими витратами на енергію".

"Ми закликаємо наших друзів у Європі користуватися американськими поставками енергосировини і досягти справжньої енергетичної безпеки", - сказав Дональд Трамп.

Источник: epravda.com.ua

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Темы: газ, США, трамп

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