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Трамп: США можуть запровадити мито на імпорт нафти

Трамп: США можуть запровадити мито на імпорт нафти

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть запровадити мито на імпорт сирої нафти, щоб захистити американську нафтову галузь від різкого обвалу цін на світовому ринку – у тому випадку, якщо Росія і Саудівська Аравія найближчим часом не домовляться про скорочення обсягів видобутку нафти.

Трамп заявив про це в суботу під час брифінгу, присвяченого боротьбі з епідемією коронавірусної інфекції.

У п'ятницю Трамп зустрічався з представниками нафтовидобувних компаній, низка яких – у першу чергу ті, які розробляють родовища сланцевої нафти – були змушені призупинити роботу через різке падіння цін, що зробило видобуток нерентабельним.

У той же час представники нафтопереробного бізнесу написали Трампу листа з проханням не вводити мита, оскільки його введення призведе зокрема до зростання цін на бензин. США імпортують нафту як з Саудівської Аравії, так і з Росії.

Раніше агентство Reuters повідомило, що конференцію представників країн – експортерів нафти, заплановану на 6 квітня, перенесли через суперечку між Москвою та Ер-Ріядом.

30 березня ціни на нафту досягли 18-річного мінімуму. Попит на нафту впав через жорсткі заходи з боротьби з розповсюдженням коронавірусу. Були різко обмежені пересування всіх видів транспорту, припинили роботу багато підприємств.

На майбутніх переговорах мають розглянути питання, пов'язані з тим, що ОПЕК і Росія не змогли домовитися про продовження угоди про обмеження видобутку нафти, термін якої закінчився 31 березня.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

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