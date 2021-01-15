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Трамп втрачає контракти і гроші

Трамп втрачає контракти і гроші

Влада Нью-Йорка повідомила, що розірве три контракти з компанією Trump Organization.

Йдеться про угоди на використання каруселі та ковзанок у Центральному парку, а також поля для гольфу у Бронксі.

Щороку ці контракти дозволяли Trump Organization заробляти близько 17 мільйонів доларів.

"Президент спровокував повстання проти уряду США, в результаті якого загинули пʼятеро людей, і погрожував зірвати процес конституційної передачі влади", - пояснив рішення мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.

"Нью-Йорк не буде повʼязаний з цими діями в жодній формі, і ми негайно будемо вживати заходів, аби розірвати всі контракти з Trump Organization", - сказав де Блазіо.

За його словами, так буде краще для жителів міста.

Водночас син президента США Ерік Трамп уже назвав дії влади Нью-Йорка такими, що не мають законних підстав.

"Це політична дискримінація. Ми плануємо активно боротися з цим", - каже Трамп-полодший.

Він також зазначив, якщо угоди таки розірвуть, то влада міста змушена буде заплатити Trump Organization 30 мільйонів доларів.

Trump Organization заробляє і на тому, що здає в оренду низку об'єктів нерухомості, зокрема приміщення хмарочосу Trump Tower у Нью-Йорку.

Раніше співпрацювати з бізнесами Трампа відмовилася відома компанія Cushman&Wakefield, яка спеціалізується на операціях із нерухомістю.

До цього про припинення співпраці з Дональдом Трампом повідомили Deutsche Bank і Signature Bank.

У Signature Bank заявили, що закрили два особисті рахунки Трампа, на яких було близько $5,3 мільйона доларів.

Президента США звинувачують у підбурюванні до штурму, внаслідок якого померли п'ятеро людей.

Напередодні Палата представників Конгресу США з цієї ж причини проголосувала за імпічмент Трампа. Далі це питання ще має розглянути Сенат.

Источник: bbc.com

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Темы: США, трамп

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