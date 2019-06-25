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Транзит газа через Украину: Россия продолжает торговаться

Транзит газа через Украину: Россия продолжает торговаться

В РФ продолжают демонстрировать заинтересованность в продолжении договора с Украиной по использованию ГТС.

Так, первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил, что Москва готова сохранить транзит газа через территорию Украины на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между Газпромом и Нафтогазом.

«Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему на взаимоприемлемых условиях после 2019 года. Для того, чтобы это произошло, необходимо урегулировать отношения между заинтересованными компаниями, согласовать экономические условия», − заявил представитель российского правительства, которого цитирует ТАСС.

По его словам, концепция строящегося «Северного потока-2» не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам, и «это касается как Украины, так и других стран».

Действующий контракт на транзит газа между Газпромом и Нафтогазом истекает в 2019 году. В Газпроме заявили о невозможности заключения контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях.

Источник: sprotyv.info

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Темы: газ, россия

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