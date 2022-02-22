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Транзит газу через Україну продовжує знижуватися

Транзит газу через Україну продовжує знижуватися

Завантаження української газотранспортної системи все ще залишається більш ніж удвічі нижчим за рівень бронювання за довгостроковим контрактом.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Заявка "Газпрому" на транзит газу через Україну на 21 лютого становить 50,5 млн. куб. м – після 46,4-46,5 млн куб. м на вихідних свідчать дані "Оператора газотранспортної системи України".

З експортних газопроводів "Газпром" пріоритетно використовує "Північний потік" (170 млн куб. м на добу), потім йде завантаження українського газотранспортного напряму.

Газопроводу "Ямал-Європа" щодо цього залишається замикаюча або балансуюча роль. Прямий потік магістраллю припинився 21 грудня – тобто вона не качає російський газ уже два місяці.

На тлі відлиги і штормів, що прийшли з нею, вироблення електроенергії з відновлюваних джерел у Європі виросло до рекордних величин. Внесок вітрової генерації у виробництво електроенергії в регіоні на тижні з 14 по 20 лютого становив 25,2% – після 17,2% на тижні з 7 по 13 лютого, свідчать дані асоціації WindEurope.

Рівень запасів газу в підземних сховищах Європи за підсумками газової доби 19 лютого (на ранок неділі) знизився до 31,35%. Це на 12 процентних пунктів нижче за середній показник за останні п'ять років, свідчать дані асоціації Gas Infrastructure Europe.

Ціна газу з постачанням на понеділок на еталонному торговому майданчику Європи, хабі TTF у Нідерландах, становить 851 долар за тисячу кубометрів за ціною 896 доларів у середньому з початку лютого.

Источник: epravda.com.ua

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Темы: газ, Украина

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