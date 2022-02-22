Транзит газу через Україну продовжує знижуватися

Завантаження української газотранспортної системи все ще залишається більш ніж удвічі нижчим за рівень бронювання за довгостроковим контрактом.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Заявка "Газпрому" на транзит газу через Україну на 21 лютого становить 50,5 млн. куб. м – після 46,4-46,5 млн куб. м на вихідних свідчать дані "Оператора газотранспортної системи України".

З експортних газопроводів "Газпром" пріоритетно використовує "Північний потік" (170 млн куб. м на добу), потім йде завантаження українського газотранспортного напряму.

Газопроводу "Ямал-Європа" щодо цього залишається замикаюча або балансуюча роль. Прямий потік магістраллю припинився 21 грудня – тобто вона не качає російський газ уже два місяці.

На тлі відлиги і штормів, що прийшли з нею, вироблення електроенергії з відновлюваних джерел у Європі виросло до рекордних величин. Внесок вітрової генерації у виробництво електроенергії в регіоні на тижні з 14 по 20 лютого становив 25,2% – після 17,2% на тижні з 7 по 13 лютого, свідчать дані асоціації WindEurope.

Рівень запасів газу в підземних сховищах Європи за підсумками газової доби 19 лютого (на ранок неділі) знизився до 31,35%. Це на 12 процентних пунктів нижче за середній показник за останні п'ять років, свідчать дані асоціації Gas Infrastructure Europe.

Ціна газу з постачанням на понеділок на еталонному торговому майданчику Європи, хабі TTF у Нідерландах, становить 851 долар за тисячу кубометрів за ціною 896 доларів у середньому з початку лютого.

Источник: epravda.com.ua

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