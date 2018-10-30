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ТРЦ в начале Пушкинской будут строить еще как минимум два года

ТРЦ в начале Пушкинской будут строить еще как минимум два года

Строить ТРЦ «Никольской», который должен появиться в самом центре Харькова на ул. Пушкинской, 2, будут еще как минимум два года.

Решение о продлении сроков аренды земли под торговым комплексом приняли депутаты Харьковского горсовета на сессии 17 октября, передает СтройОбзор.

«Возобновить ООО «ТРЦ «Никольский» договор аренды земли от 16.05.2012 для строительства многофункционального комплекса по ул. Пушкинской, 2 до 17.10.2020», - говорится в решении сессии.

Как уже писал СтройОбзор, последний раз сроки окончания строительства ТРЦ переносили два года назад – осенью 2016-го было решено продлить договор аренды до 31 декабря 2018 года. Но, как видно, за два года достроить «Никольский» так и не удалось.

Кстати, проект строительства был утвержден еще в 2012 году. Срок сдачи объекта в эксплуатацию был установлен на 2013-й, затем его перенесли на 2014-й и так далее. Вместе с тем еще в 2016-м якорные арендаторы начали покидать проект, объясняя это тем, что сроки завершения строительства постоянно переносятся. При этом на сайте компании "Будхаус", которая является девелопером проекта, указан срок ввода объекта в эксплуатацию – весна 2019 года. 

Отметим, что на сегодня «Никольский» остается одним из самых масштабных долгостроев в Харькове. Работы продвигаются медленными темпами. В частности, в этом году на крыше ТРЦ были установлены свето-прозрачные конструкции купола площадью 3200 кв. м. Также сейчас от станции метро "Площадь Конституции" до комплекса строят подземный пешеходный переход.

Источник: stroyobzor.ua

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