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Тренды в дизайне одноразовой посуды для фастфуда

Для фастфуда одноразовые упаковки — это не просто удобный, недорогой и безопасный способ сервировать еду, но и хороший способ прорекламировать своё заведение. Дизайн важен даже для такой обыденной вещи, как бумажный или картонный стакан. Яркое изделие задаёт настроение всему заведению, поэтому стоит как минимум задуматься о покупке для своей кофейни или фастфуда партии бумажных стаканов с уникальным дизайном.

Заказать их и другие виды одноразовой посуды по низким ценам можно в интернет-магазине “Альфа Пак”: https://alfapack-shop.com/bumazhnye-stakany.

Кроме того, последний год в Украине был особенно сложным для индустрии общественного питания. Использование одноразовой посуды — это возможность сохранить деньги ресторана и здоровье посетителей, ведь такие изделия рассчитаны на пользование всего одним человеком, что дополнительно защищает его от заражения респираторными инфекциями.

Тренды в дизайне одноразовой посуды для фастфуда

Какие есть требования к такой посуде

Из-за особенностей использования одноразовые тарелки, стаканы и другие приборы не должны подвергаться воздействию высоких температур для стерилизации. В то же время, для использования таких изделий в заведениях фастфуда есть ряд негласных требований:

- эта посуда должны быть удобной. Хорошо, если упаковка и герметична, и обладает удобством, и создана из стойких к теплу и влаге материалов, долгое время удерживая свою форму;

- хорошее удержание тепла. Особенно это важно для ресторанов, которые работают навынос — упаковки для их продукции должны обеспечивать сохранение температуры еды хотя бы на пару часов;

- запоминающийся дизайн. Это сложно назвать требованием, но так работает рынок — чтобы вас запомнили, надо как-то выделиться. Если у вашей продукции яркая, фирменная и чистая посуда, заведение точно запомнится и клиенты наверняка не раз захотят вернуться и заказать что-нибудь еще.

Удобство в использовании, поддержание формы упаковки и температуры еды — важные характеристики для одноразовой посуды, но использование яркого дизайна зачастую не менее важно, чем перечисленные факторы.

Тренды в дизайне одноразовой посуды для фастфуда

Виды упаковок для фастфуда

Разнообразие посуды, которую сейчас можно заказать для своего заведения, удивит даже самого ярого скептика этих одноразовых изделий.

В первую очередь отметим, что существуют брендированные и тематические дизайны — они могут пригодиться для выделения своего бренда на фоне остальных. Последние особенно хорошо подходят для организации вечеринок и привлечения новых посетителей.

Проще всего делить посуду по материалам и назначению:

- одноразовые тарелки;

- стаканы;

- упаковки для еды;

- коробки для мучных изделий;

- емкости для салатов и других холодных блюд.

Из материалов чаще всего используют крафтовую, гофрированную и вощеную бумагу, многослойный и вощеный картон, а также специальную фольгу. Бумажные изделия сложнее в изготовлении, но проще в утилизации, зато стоимость производства фольги или полипропилена ниже по сравнению с бумагой.

Тренды в дизайне одноразовой посуды для фастфуда

Тренды дизайна на 2021-2022 год

Упор в последние годы делается на экологичность продукции, удобство в использовании, а также на эстетичный внешний вид.

Брендированные изделия никогда не выйдут из трендов, потому что запоминающаяся упаковка — это отличный инструмент маркетинга. Можно использовать логотип или девиз бренда, а также фирменные цвета — для заведений общественного питания лучше всего подходит теплая гамма: красный, оранжевый, желтый.

Крафтовая и гофрированная бумага тоже не сдают позиции, потому что они — универсальное и минималистичное решение для любой кофейни или кондитерской. Второй материал отлично удерживает тепло, а крафтовая бумага в соответствии со всеми канонами минимализма фокусирует внимание потребителя на главном — на еде.

А вот для вечеринок лучшим выбором останется тематическая посуда. Она может быть из любого материала — от крафтовой бумаги до полипропилена, но самое главное в ней — соответствие тематике мероприятия.

Тренды в дизайне одноразовой посуды для фастфуда

Покупайте в интернет-магазине “Альфа Пак”

Покупка качественной и запоминающейся посуды — важный этап в развитии заведения. Заказывайте тарелки, стаканы и упаковки по низким ценам в интернет-магазине “Альфа Пак” — на сайте вы всегда найдете актуальные акции и специальные предложения.

Возможен как самовывоз со склада компании в Харькове, так и быстрая доставка по всей Украине. Если суммарная стоимость заказа превышает 500 гривен, то доставка по Харькову становится бесплатной.

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