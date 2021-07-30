Тренды в дизайне одноразовой посуды для фастфуда

Для фастфуда одноразовые упаковки — это не просто удобный, недорогой и безопасный способ сервировать еду, но и хороший способ прорекламировать своё заведение. Дизайн важен даже для такой обыденной вещи, как бумажный или картонный стакан. Яркое изделие задаёт настроение всему заведению, поэтому стоит как минимум задуматься о покупке для своей кофейни или фастфуда партии бумажных стаканов с уникальным дизайном.

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Кроме того, последний год в Украине был особенно сложным для индустрии общественного питания. Использование одноразовой посуды — это возможность сохранить деньги ресторана и здоровье посетителей, ведь такие изделия рассчитаны на пользование всего одним человеком, что дополнительно защищает его от заражения респираторными инфекциями.

Какие есть требования к такой посуде

Из-за особенностей использования одноразовые тарелки, стаканы и другие приборы не должны подвергаться воздействию высоких температур для стерилизации. В то же время, для использования таких изделий в заведениях фастфуда есть ряд негласных требований:

- эта посуда должны быть удобной. Хорошо, если упаковка и герметична, и обладает удобством, и создана из стойких к теплу и влаге материалов, долгое время удерживая свою форму;

- хорошее удержание тепла. Особенно это важно для ресторанов, которые работают навынос — упаковки для их продукции должны обеспечивать сохранение температуры еды хотя бы на пару часов;

- запоминающийся дизайн. Это сложно назвать требованием, но так работает рынок — чтобы вас запомнили, надо как-то выделиться. Если у вашей продукции яркая, фирменная и чистая посуда, заведение точно запомнится и клиенты наверняка не раз захотят вернуться и заказать что-нибудь еще.

Удобство в использовании, поддержание формы упаковки и температуры еды — важные характеристики для одноразовой посуды, но использование яркого дизайна зачастую не менее важно, чем перечисленные факторы.

Виды упаковок для фастфуда

Разнообразие посуды, которую сейчас можно заказать для своего заведения, удивит даже самого ярого скептика этих одноразовых изделий.

В первую очередь отметим, что существуют брендированные и тематические дизайны — они могут пригодиться для выделения своего бренда на фоне остальных. Последние особенно хорошо подходят для организации вечеринок и привлечения новых посетителей.

Проще всего делить посуду по материалам и назначению:

- одноразовые тарелки;

- стаканы;

- упаковки для еды;

- коробки для мучных изделий;

- емкости для салатов и других холодных блюд.

Из материалов чаще всего используют крафтовую, гофрированную и вощеную бумагу, многослойный и вощеный картон, а также специальную фольгу. Бумажные изделия сложнее в изготовлении, но проще в утилизации, зато стоимость производства фольги или полипропилена ниже по сравнению с бумагой.

Тренды дизайна на 2021-2022 год

Упор в последние годы делается на экологичность продукции, удобство в использовании, а также на эстетичный внешний вид.

Брендированные изделия никогда не выйдут из трендов, потому что запоминающаяся упаковка — это отличный инструмент маркетинга. Можно использовать логотип или девиз бренда, а также фирменные цвета — для заведений общественного питания лучше всего подходит теплая гамма: красный, оранжевый, желтый.

Крафтовая и гофрированная бумага тоже не сдают позиции, потому что они — универсальное и минималистичное решение для любой кофейни или кондитерской. Второй материал отлично удерживает тепло, а крафтовая бумага в соответствии со всеми канонами минимализма фокусирует внимание потребителя на главном — на еде.

А вот для вечеринок лучшим выбором останется тематическая посуда. Она может быть из любого материала — от крафтовой бумаги до полипропилена, но самое главное в ней — соответствие тематике мероприятия.

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