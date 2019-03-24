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Троє німецьких конкурентів об’єднуються заради електромобілів

Троє німецьких конкурентів об’єднуються заради електромобілів

VW, BMW і Daimler домовились про спільний підхід до електричної мобільності.

Компанії згодні з тим, що майбутнє належить електромобілям. Німці вважають, що протягом найближчих 10 років електромобільність буде єдиною технологією, котра дозволить автовиробникам підпорядковуватись екологічним законам ЄС.

У зв’язку з цим, лідери великої трійки – VW, BMW, i Daimler вирішили об’єднати свої сили. Позицію німецьких компаній підтримують багато інших автровиробників. В Азії існує своя трійка гігантів автровиробництва – Toyota, Hyundai i Honda, які згодні з позицією німецьких колег. До того ж, ці компанії займаються створенням водневих автомобілей.

Цілком можливим є те, що зовсім скоро ми побачимо такі ж авто і від німецьких виробників. На разі, офіційної умови з приводу співпраці не укладено. Очікується, що наступного місяця відбудеться самміт з мобільності, де будуть обговорювати рамкові умови для розширення електричної мобільності.

Источник: elektrovesti.net

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