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Twitter продає на аукціоні своє офісне майно

Twitter продає на аукціоні своє офісне майно

Twitter виставляє на аукціон еспресо-машини, кулери, комп’ютери та навіть великі неонові дисплеї з логотипом компанії, оскільки, як повідомляється, служба соціальних повідомлень відстає від оплати оренди офісу.

Серед численних кухонних приналежностей, які продає Twitter, є гриль, кілька холодильників і духовки для піци. Деякі з офісного обладнання включають численні телевізори, столи та обладнання для конференцій.

Компанія навіть продає неонову електричну вивіску, на якій помітно відображається корпоративний логотип компанії з птахом. Станом на обід понеділка хтось зробив ставку 17 500 доларів США за неонову вивіску.

Обладнання надійшло з офісу компанії в Сан-Франциско і, здається, є ще однією ознакою того, що новий власник Ілон Маск прагне скоротити витрати на тлі численних фінансових труднощів, оскільки кілька компаній призупинили свої рекламні кампанії в Twitter.

Кілька правозахисних організацій закликали компанії припинити рекламу в Twitter через звинувачення в тому, що компанія не запобігає поширенню ненависті та іншого образливого контенту на своїй платформі.

Сам Маск натякнув на жахливе фінансове становище компанії, хоча наприкінці грудня він, як повідомляється, заявив, що вона більше не в «швидкій смузі» до банкрутства . У грудні The New York Times повідомила , що Twitter перестав платити за оренду всіх офісних приміщень компанії.

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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