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Туалет в Харьковском зоопарке попал в пятерку самых дорогих в мире

Туалет в Харьковском зоопарке попал в пятерку самых дорогих в мире

Общая стоимость туалета в зоне "Мир побережья" выросла до 31 миллиона гривен.

Как ранее сообщал Вечерний Харьков со ссылкой на Харьковский антикоррупционный центр, КО "Харьковский зоологический парк" планирует потратить еще 15 миллионов гривен на строительство туалета в зоне "Мир побережья".

Так, общая стоимость строительства объекта выросла до 31 миллиона гривен или 1,15 миллиона долларов США.

По информации журналиста и главного редактора Вечернего Харькова Дмитрия Когана, таким образом туалет в харьковском зоопарке становится одним из самых дорогих в мире, обойдя шанхайский Moon River Art Park Toilet, стоимость строительства которого составляет 750 тысяч долларов США.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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