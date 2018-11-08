Турбоатом и Westinghouse подписали меморандум о взаимопонимании

АО «Турбоатом» и компания Westinghouse подписали Меморандум о взаимодействии в сфере атомной энергетики. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Документ был подписан 7 ноября в ходе ХVI Международного форума «Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее» на стенде Энергоатома генеральным директором Турбоатома Виктором Субботиныс, вице-президентом и управляющим директором компании Westinghouse в Северной Европе Азиз Дагом и президентом НАЭК «Энергоатом» Юрием Недашковским.

Компании договорились об усилении сотрудничества в направлении внедрения проектов развития атомно-промышленного комплекса Украины.

Ранее АО "Турбоатом" и Национальная академия наук Украины подписали соглашение о сотрудничестве в области энергетического турбостроения.

Напомним, Правительственный комитет одобрил приватизацию 75, 22% акций Турбоатома в 2018 году.

"Турбоатом" специализируется на производстве турбин для тепловых и атомных электростанций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций, газовых турбин для тепловых электростанций, парогазового оборудования и другого энергетического оборудования.

75,22% акций открытого акционерного общества "Турбоатом" принадлежит государству, компания управляется Фондом государственного имущества.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»