“Турбоатом” підписав дві угоди з німецькою та китайською компаніями

Транспортування робочого колеса Дністровської ГАЕС. ото прес-служби Турбоатома

Харківська обласна державна адміністрація повідомила, що в ході Х Міжнародного економічного форуму “Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи” “Турбоатом” підписав меморандум з німецькою компанією Siemens про спільну участь у програмах модернізації парових турбін для тепло- та атомних електростанцій на суму до 2 млрд гривень.

Також була підписана угода про співпрацю з китайською компанією Dongfang Electric Machinery щодо спільного виготовлення енергетичного обладнання для тепло-, гідро-, атомних електростанцій і на суму 1,68 млн грн.

«Турбоатом» – одне з найбільших у світі турбінобудівних підприємств.

Спеціалізується на виробництві парових турбін для теплових і атомних електростанцій, гідравлічних турбін для гідроелектростанцій і гідроакумулюючих електростанцій, газових турбін для теплових електростанцій.

Здійснює повний цикл виробництва: проектування, виготовлення, постачання, налагодження та фірмове обслуговування турбінного устаткування для всіх типів електростанцій.

Источник: uprom.info

Автор: Михайло Люксіков, редактор Національного промислового порталу

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