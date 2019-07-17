«Турбоатом» полностью вытеснил российские «Силовые машины» по поставкам турбинного оборудования для «Энергоатома»

АО «Турбоатом» полностью вытеснил российское предприятие-производителя турбинного оборудования «Силовые машины» из сегмента поставки комплектующих частей и обслуживания турбин для энергоблоков АЭС ГП НАЭК «Энергоатом».

Об этом сообщил генеральный директор "Турбоатома" Виктор Субботин при запуске в работу второго гидроагрегата Киевской ГАЭС ЗАО «Укргидроэнерго», оборудование для которого также изготавливал харьковский завод.

«В первую очередь - это титановая лопатка пятой степени, которая пользуется большим спросом у энергетиков, поскольку она часто заменяется. Это была позиция, по которой «Силовые машины» диктовали «Энергоатому» свои условия. Мы полностью устранили «Силовые машины» от влияния на «Энергоатом» и полностью взяли на себя обслуживание всех украинских блоков», - сказал он.

По словам Субботина, сегодня у «Энергоатома» есть пять блоков мощностью 1000 МВт, которые зависели от поставок оборудования, которое до недавнего времени могли производить только «Силовые машины».

«Это большой объем рынка, который зависел от российского поставщика. Оценивая ситуацию примерно 7-8 лет назад, мы вместе с «Энергоатомом» приняли программу импортозамещения. «Энергоатом» нам поручил, а мы разработали проект и создали возможность изготовления деталей и узлов турбин 1000 МВт российского производства», - добавил гендиректор.

Источник: elektrovesti.net

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