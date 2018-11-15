"Турбоатом" посетила делегация "Укргидроэнерго" и партнеров (ФОТО)

Руководители и специалисты компании "Укргидроэнерго", а также представители Консорциума "НПО "Укргидроэнергострой", ЧАО "Днепр-Спецгидромонтаж", ЧАО "Укргидропроект" и ГП "Завод "Электротяжмаш" вместе собрались на "Турбоатоме" для обсуждения вопросов по развитию гидроэнергетики Украины.

Среди важных гостей "Турбоатом" посетили генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота и его заместитель по стратегии и инвестициям Владимир Руденко.

Генеральный директор АО "Турбоатом" Виктор Субботин ознакомил участников мероприятия с производственными возможностями предприятия. Делегатам был продемонстрирован полный цикл производства оборудования для гидравлических электростанций, а также готовое оборудование, уже изготовленное для ЧАО "Укргидроэнерго". Гости предприятия посетили все основные производственные цеха и конструкторские отделы на всех производственных площадках завода.

Ознакомление с предприятием началось с литейного цеха 50, где гостям был продемонстрирован отлив лопатки направляющего аппарата для Каневской ГЭС. После этого делегация посетила гидротурбинный (83), паротурбинный (53) цеха, цех механообрабатывающего и сварочного производства (72) и сборочно-испытательный цех (73).

После ознакомления с производством делегаты провели совместное совещание, посвященное вопросам выполнения контрактов, соблюдения календарных графиков изготовления и поставки оборудования, программы выполнения работ и тому подобное.

В начале совещания Виктор Субботин поблагодарил Игоря Сироту за инициативу проведения рабочей двусторонней встречи.

Очень хорошо, что мы смогли собраться, чтобы обсудить состояние текущих дел, наметить перспективу. Сегодня завод загружен заказами от "Укргидроэнерго", чем мы, безусловно, гордимся и ответственно работаем над их выполнением, - сказал он.

В своем комментарии генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота отметил, как много изменилось на "Турбоатоме" за последние несколько лет.

Последний раз я посещал "Турбоатом" где-то лет 5 назад, - рассказал он. - Мне приятно осознавать, что мы причастны к развитию вашего предприятия. Кроме того, наша совместная работа дает возможность тысячам украинцев получать рабочие места. И то, что завод загружен и работает в полную силу, не может не радовать.

Также Игорь Сирота выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и развитие взаимовыгодной совместной работы. В конце генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" сказал несколько приветственных слов по поводу грядущего 85-летнего юбилея "Турбоатома".

Это очень знаменательная дата, - сказал Сирота, - и я очень рад, что вы смогли сохранить коллектив, сам завод, обеспечить столько людей работой. Поэтому я хочу пожелать дальнейшего развития и процветания.

Источник: sq.com.ua

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