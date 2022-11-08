Туреччина, Індія та Китай купують заборонене в ЄС російське вугілля з великою знижкою

Жорстка заборона Європи на імпорт російського вугілля, яка набула чинності 10 серпня, призвела до того, що вантажі з російським вугіллям направилися до Туреччини, Індії, Китаю та Африки.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що ці вантажі вугілля продаються зі значною знижкою у порівнянні з аналогічним сортом вугілля з інших країн.

У вересні Туреччина імпортувала російське енергетичне вугілля по $199 за тонну, що на 23% нижче, ніж аналогічне вугілля з Колумбії, наступного за величиною постачальника.

Як повідомлялося, із 10 серпня в рамках п'ятого пакету санкцій набуло чинності ембарго ЄС та Великобританії на імпорт вугілля з РФ. ЄС оцінював щорічний обсяг імпорту вугілля до країн союзу на рівні 8 млрд євро (на постачання з РФ припадало приблизно половина цієї суми).

За останніми даними, падіння експорту вугілля з РФ за сім місяців 2022 року склало 8,6%, але значною мірою було компенсовано підвищеним попитом на внутрішньому ринку.

Перший віцепрем'єр РФ Андрій Білоусов зазначав, що російські вугільні компанії на тлі зовнішніх обмежень змушені експортувати вугілля з дисконтом у 50-60%.

Джерело: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»