Турецькі банки стали забороняти росіянам здійснювати переказ коштів за кордон

Росіяни зіткнулися з новими проблемами при валютних SWIFT-переказах у Туреччині. До того ж, місцеві банки почали забороняти громадянам рф та Білорусі використовувати свої картки за кордоном.

Джерело. Про це пише Forbes.

Деталі. З початку грудня валютні перекази з рахунку в турецькому Denizbank на інший закордонний рахунок онлайн неможливі, розповіли Forbes два клієнти банку. Це стосується переказів до 2000 євро.

Видання зазначає, що Denizbank був особливо популярним серед російських клієнтів за можливість відкрити рублевий рахунок.

Відключення SWIFT-переказів може бути пов'язане з тим, що більшість банків Туреччини не хочуть, щоб іноземці виводили гроші з країни, стверджує один із росіян, який допомагає відкривати місцеві рахунки. За його словами, першим із турецьких банків, які відключили SWIFT-перекази, став Ziraat bank.

Частина банків (наприклад Fibabanka) також почала забороняти свої картки для використання російськими клієнтами за кордоном, зазначає співрозмовник Forbes. На його думку, тенденція з відключенням SWIFT-переказів та обмеженням роботи карток турецьких банків продовжиться.

На нові обмеження скаржаться користувачі туристичних форумів. Портал Tourdom з посиланням на одну з учасниць пише, що картки громадян росії та Білорусії блокуються для транзакцій у зарубіжних країнах «відповідно до політики кредитної організації».

«Не думаю, що це окремий випадок. Просто Fibabanka – перші, хто про це розповів публічно. Вже два тижні як ніхто з моїх клієнтів не може сплатити за покупки в західних (Європа, США) інтернет-магазинах з турецьких карт», – заявила Frank Media юрист з фінансового права Олена Рязанова.

Джерело: mind.ua

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