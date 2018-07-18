Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:57
Просмотров: 35

Турецкая компания хочет создать с ГП «Антонов» совместное предприятие

Турецкая компания хочет создать с ГП «Антонов» совместное предприятие

Салон Farnborough-2018 позволил ГП «Антонов» показать свою готовность к интеграции в мировую авиационной промышленности. Одним из перспективных проектов в этом направлении является создание транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-188 (средний многоцелевой военно-транспортный), на который уже нашлись партнеры.

Переговоры между представителями украинского авиастроения и делегацией Turkish Aerospace Industry (TAI) состоялись вчера. «Стороны подтвердили принципиальную заинтересованность в продолжении сотрудничества по данному проекту. В ближайшее время турецкая делегация посетит ГП "Антонов" для финализации создания юридических документов по формированию совместного предприятия с целью разработки, построения и испытаний самолета Ан-188», - сообщает пресс-служба госконцерна «Укроборонпром», в который входит ГП «Антонов».

Согласно законодательству, эти документы будут представлены на рассмотрение Кабинета Министров Украины. Соответствующая процедура будет выполнена турецкой стороной.

Источник: petrimazepa.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Нова армія: Україна відновлює ракети до ЗРК С-300В1
Сегодня 09:10    70
Мы будем усиливать оборону Мариуполя — Президент
Сегодня 06:07    122
Чималий смерч вразив туристів курортного Бердянська – ФОТО, ВІДЕО
17.07.2018 09:37    376
Срок эксплуатации третьего блока Ровенской АЭС продлен на 20 лет
17.07.2018 09:24    87
Нідерланди входять до ТОП-4 країн-споживачів української агропродукції
17.07.2018 08:50    97
Немецко-японская компания строит в Украине завод кабелей для электромобилей
17.07.2018 07:37    161
Переходим на "цифру": стало известно, когда в Харькове отключат аналоговое телевидение
17.07.2018 07:27    843
Аграрный фонд получил 2,2 млн прибыли вместо запланированных 28 млн убытков
16.07.2018 09:51    88
Глава УГКЦ: греко-католиків ніхто не буде примушувати переходити до Української Помісної Церкви
16.07.2018 09:25    88
Коли в українських селах з'явиться можливість підключитися до швидкісного інтернету
16.07.2018 08:30    139
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 