Турецкая компания хочет создать с ГП «Антонов» совместное предприятие

Салон Farnborough-2018 позволил ГП «Антонов» показать свою готовность к интеграции в мировую авиационной промышленности. Одним из перспективных проектов в этом направлении является создание транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-188 (средний многоцелевой военно-транспортный), на который уже нашлись партнеры.

Переговоры между представителями украинского авиастроения и делегацией Turkish Aerospace Industry (TAI) состоялись вчера. «Стороны подтвердили принципиальную заинтересованность в продолжении сотрудничества по данному проекту. В ближайшее время турецкая делегация посетит ГП "Антонов" для финализации создания юридических документов по формированию совместного предприятия с целью разработки, построения и испытаний самолета Ан-188», - сообщает пресс-служба госконцерна «Укроборонпром», в который входит ГП «Антонов».

Согласно законодательству, эти документы будут представлены на рассмотрение Кабинета Министров Украины. Соответствующая процедура будет выполнена турецкой стороной.

Источник: petrimazepa.com

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