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Южная Корея поддерживает российское импортзамещение не взирая на санкции США

Южная Корея поддерживает российское импортзамещение не взирая на санкции США

Южная Корея поставляет России, невзирая на санкции, дизеля для военных катеров.

После введения санкций против России в ряде отраслей она столкнулась с прекращением поставок высокотехнологичного оборудования. При этом, не имея возможности быстрого налаживания производства данного оборудования у себя, она стала пытаться обойти санкции, сотрудничая с европейскими партнерами на полулегальной основе, либо обращаясь к производителям на рынке менее подверженному авторитету западных санкций – азиатскому.

Стоит, как пример привести замену на российских МРК проекта 21631 “Буян-М” немецких дизелей MTU на китайские CHD622V20STC. Правда, сотрудничество с китайскими партнерами Россию не удовлетворило, ибо качество китайских агрегатов желало лучшего, особенно в сравнении с немецким продуктом.

И вот, стало известно, что, невзирая на санкции, Россия разворачивает сотрудничество с южнокорейской компанией Doosan. В частности, многофункциональные модульные катера проекта 23370М уже оснащаются агрегатами Doosan, а в перспективе их поставят на катера проекта 03160 "Раптор", заменив тем самым американские Caterpillar CAT C18 ACERT, который стал ограничивать поставки своей продукции в Россию.

Что же, очередной факт, когда одна страна, грубо и бесцеремонно нарушает антироссийские санкции и поставляет продукцию, которую используют для нужд ВМФ РФ. И можно было бы, опустив руки с грустью произнести, что же поделать, Азия! Возможно, если бы не одно “НО” – Южная Корея, пожалуй, одна из наиболее зависимых от США стран в регионе. Особенно в нынешний период времени.

А потому, такие финты, уверен, будут удивлением для бюрократов в Минфине США. Главное, чтобы информация до нужных кабинетов дошла, а дальше – дело за малым.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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