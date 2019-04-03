Южная Корея поддерживает российское импортзамещение не взирая на санкции США

Южная Корея поставляет России, невзирая на санкции, дизеля для военных катеров.

После введения санкций против России в ряде отраслей она столкнулась с прекращением поставок высокотехнологичного оборудования. При этом, не имея возможности быстрого налаживания производства данного оборудования у себя, она стала пытаться обойти санкции, сотрудничая с европейскими партнерами на полулегальной основе, либо обращаясь к производителям на рынке менее подверженному авторитету западных санкций – азиатскому.

Стоит, как пример привести замену на российских МРК проекта 21631 “Буян-М” немецких дизелей MTU на китайские CHD622V20STC. Правда, сотрудничество с китайскими партнерами Россию не удовлетворило, ибо качество китайских агрегатов желало лучшего, особенно в сравнении с немецким продуктом.

И вот, стало известно, что, невзирая на санкции, Россия разворачивает сотрудничество с южнокорейской компанией Doosan. В частности, многофункциональные модульные катера проекта 23370М уже оснащаются агрегатами Doosan, а в перспективе их поставят на катера проекта 03160 "Раптор", заменив тем самым американские Caterpillar CAT C18 ACERT, который стал ограничивать поставки своей продукции в Россию.

Что же, очередной факт, когда одна страна, грубо и бесцеремонно нарушает антироссийские санкции и поставляет продукцию, которую используют для нужд ВМФ РФ. И можно было бы, опустив руки с грустью произнести, что же поделать, Азия! Возможно, если бы не одно “НО” – Южная Корея, пожалуй, одна из наиболее зависимых от США стран в регионе. Особенно в нынешний период времени.

А потому, такие финты, уверен, будут удивлением для бюрократов в Минфине США. Главное, чтобы информация до нужных кабинетов дошла, а дальше – дело за малым.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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