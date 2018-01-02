В 2017 году стоимость топлива выросла на 23%

Средние розничные цены на дизтопливо за минувший год возросли на 22,6% - на 4,84 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании А-95, передает Интерфакс-Украина.

Средние розничные цены на бензины за 2017 год увеличились на 19,2-20,1% (на 4,61-4,76 грн/л).

Кроме того, цены на сжиженный углеводородный газ (LPG), несмотря на резкий рост в августе из-за дефицита, по итогам года показали увеличение всего на 2,9% - на 0,36 грн/л.

Напомним, активное подорожание бензинов и дизтоплива на украинских АЗС началось с конца лета.

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