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В 2018 году электроэнергия для промышленных потребителей подорожает, - НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг предупредила украинцев, что в 2018 году повысит цену на электроэнергию почти на 16%.

В 2018 году электроэнергия для промышленных потребителей подорожает, - НКРЭКУ

Повышение оптово-рыночной стоимости должно состояться в два этапа:

- С 1 января на 9,5%.

- С 1 апреля — еще на 6,1%.

Обратим внимание, в сентябре 2017 года в ходе заседания Координационного центра по обеспечению введения нового рынка электрической энергии глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк сказал, что тарифы на электрическую энергию в Украине являются самыми высокими в Европе.

Источник: FDLX

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