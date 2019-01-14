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В 2019 году средняя зарплата перевалит за 10 тысяч гривен, - Минфин Украины

В 2019 году среднемесячная зарплата украинцев составит 10 129 гривен.

В 2019 году средняя зарплата перевалит за 10 тысяч гривен, - Минфин Украины

Об этом свидетельствуют данные Макроэкономического обзора и прогноза Министерства финансов.

"Среднемесячная зарплата работников (брутто) в гривнах составит 10129 грн в 2019 году, 11 451 – в 2020-м, 12 835 – в 2021 году", – говорится в сообщении.

В прошлом году этот показатель составлял 8 713 гривен.

Так, номинальная, откорректированная на индекс потребительских цен средняя зарплата, вырастет на 6,9% в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 6,0% – в 2020, на 6,2% – в 2021. Для сравнения, в прошлом году рост зарплаты составил 11%.

По прогнозу Минфина, уровень безработицы в стране снизится с нынешнего 9,3% до 8,3% в 2021 году.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что по итогам 2019 года средняя зарплата в Украине превысит 10,5 тысяч гривен.

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: зарплата

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