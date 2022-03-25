В адміністрації Харківщини закликають запускати економічні процеси – там, де це безпечно

Голова ХОВА Олег Синєгубов звернувся до усіх, хто має можливість і де це безпечно, повертатися до активного життя, в першу чергу – економічного.

«Харківщина понад місяць тримає оборону. І поки наші захисники та захисниці стримують ворога на передовій – ми з вами маємо забезпечувати життя в тилу. Президент, Уряд та Верховна рада створили всі умови для того, щоб бізнес міг працювати», – сказав Олег Синєгубов.

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