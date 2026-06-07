Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:47
Просмотров: 96

В Африці будують гігантську трубу через Сахару, щоб качати газ в ЄС замість рф

В Африці будують гігантську трубу через Сахару, щоб качати газ в ЄС замість рф

Алжир почав будівництво ділянки Trans-Saharan Gas Pipeline — газопроводу, який має з'єднати Нігерію, Нігер і Алжир та постачати Європі до 30 млрд кубометрів газу на рік, поки вона шукає альтернативи російській енергії.

Про це повідомляє Business Insider.

Проєкт передбачає будівництво 4128-кілометрового маршруту від Warri на півдні Нігерії через Нігер до газового хаба Hassi R'Mel в Алжирі.

В Африці будують гігантську трубу через Сахару, щоб качати газ в ЄС замість рф

Звідти газ можна буде подавати через чинну алжирську мережу до середземноморських експортних терміналів і трубопроводів, які працюють на європейський ринок.

Нова алжирська ділянка має простягнутися приблизно на 1210 км від кордону з Нігером до півдня країни. Нігер планує почати роботи на своїй 720-кілометровій ділянці на початку 2027 року.

Інтерес до проєкту зріс після повномасштабного вторгнення росії в Україну, коли Європа почала шукати альтернативи російському газу.

Trans-Saharan Gas Pipeline також конкурує з іншим маршрутом — Nigeria-Morocco Gas Pipeline, який має пройти вздовж атлантичного узбережжя Західної Африки.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: єс, африка, газ

Читайте ещё:

У Єврокомісії наполягають на поступовому скасуванні перевірки на внутрішніх кордонах ЄС
Сегодня 08:37    140
Європейський Союз посилює розвідку на тлі зовнішніх загроз
Сегодня 08:12    104
Спалах Еболи в Центральній Африці може зрівнятися з рекордними масштабами 2014 року
Сегодня 07:56    96
Бабіш: Чехія хоче, щоб азербайджанський газ і нафта йшли транзитом через Україну
06.06.2026 08:47    148
ЄБРР та ЄС виділили додаткові 2 млрд євро на розвиток бізнесу в Україні
06.06.2026 08:25    140
Посол США в ЄС запевняє, що Трамп ніколи не планував вторгнення у Гренландію
06.06.2026 08:00    116
Механізм ООН як важіль впливу – як кремль використовує ЮНЕСКО для просування власних інтересів у Африці
05.06.2026 10:48    126
Путін відкинув можливість участі Європи як посередника в мирних переговорах з Україною
05.06.2026 08:35    139
Європа виділила Україні майже €1,6 млрд на дрони за 4 місяці
05.06.2026 08:20    113
кремль готує новий етап гібридної агресії проти країн Заходу
05.06.2026 06:39    124
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 