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В Британии превращают заброшенную угольную шахту в геотермальную электростанцию

В Британии превращают заброшенную угольную шахту в геотермальную электростанцию

На северо-востоке Англии затопленную угольную шахту Хебберн превратят в геотермальную электростанцию.

Пилотный проект одобрил Совет Южного Тайнсайда.

Пилотный проект будет включать бурение двух скважин для транспортировки воды из затопленных шахт.

Ожидается, что бурение и испытание на жизнеспособность будут завершены к III кварталу 2021 года. Dunelm Geotechnical and Environmental Ltd надеется добывать воду из скважины с глубины 300-400 метров. Для извлечения тепла из воды будет использоваться специальный тепловой насос.

Электростанция на участке добычи будет распределять энергию для обогрева местных зданий. К примеру, жилых многоэтажных домов. План состоит в том, чтобы использовать солнечные батареи и теплоэлектроцентраль для выработки электроэнергии.

Шахта Хебберн - лишь одна из многих, которые могут дать толчок производству геотермальной энергии в стране. Глава отдела инноваций в Coal Authority Джереми Крукс считает, что преобразование существующих угольных шахт в геотермальные электростанции является "активом, имеет стратегическое значение для Великобритании".

В 2020 году в Coal Authority было около 30 различных проектов, направленных на производство около 2,2 ГВт*ч геотермальной энергии на заброшенных шахтах ежегодно. Если предположить, что проект "шахта Хебберн" пойдет по плану, вполне вероятно, что в Великобритании будет реализовано еще несколько конверсионных проектов.

Дополнительную экономию средств на конверсионных проектах дает британская политика ликвидации, которая требует от операторов шахт наличия документации с точным указанием участков, в которых они добывали. На основе этой информации легче определить площадь и теплоотдачу заброшенных шахт. Это позволит снизить риски разработки данного геотермального проекта.

Аналогичный проект получил общественное одобрение в прошлом году после того, как исследователи из Университета Стратклайда получили финансирование на раннем этапе разработки заброшенных шахт в Шотландии в рамках своего проекта HotScot. Группа считает, что развитие геотермальной энергии из шахтных вод по всей Шотландии может обеспечить экономический рост примерно на 303 млн фунтов стерлингов (424 млн долларов), а также создать 9800 рабочих мест.

В 2015 году Правительство Великобритании пообещало полностью прекратить добычу угля в течение десяти лет. Для страны, которая стала пионером в мировой добыче угля, а в 2013 году все еще производила достаточно "угольной" энергии, чтобы обеспечить электричеством 3 млн жилых домов, это - заметный сдвиг в Энергетической стратегии правительства.

"Угольные" города Великобритании сильно пострадали от закрытия сотен шахт начиная с 1980-х годов. Это привело к резкому росту безработицы в местных общинах. Новые проекты стимулируют развитие альтернативных источников энергии и возвращают такие необходимые рабочие места на севере Англии.

Источник: elektrovesti.net

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