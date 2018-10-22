В центре Харькова нашли подпольный мусорный полигон (видео)

Мусором завалена часть земель на участке площадью 8 га на территории бывшего завода.

Об этом сообщили в пресс-службе харьковской прокуратуры.

По информации ведомства, участок с 2005 по 2017 год по решению горсовета арендовало одно из ООО. Землю выделили под строительство торгового центра, но оно так и не началось.При этом, последние четыре года предприятие не платило за аренду. Прокуратура через суд разорвала договор аренды. Земля стоимостью больше 140 миллионов вернулась в собственность общины Харькова, под юрисдикцию горсовета.

По данным следствия, на коммунальных землях обустроена несанкционированная свалка. При въезде на территорию расположен пропускной пункт и осуществляется незаконный сбор денег с водителей за ввоз мусора. Согласно показаниям свидетелей, за въезд одной машины брали в среднем 100 гривен. Ежедневно на территорию подпольной свалки заезжали от сорока до сотни автомобилей. Если везти отходы на санкционированные свалки, то это будет стоить в среднем 1,5 тысяч гривен. Таким образом, даже при самым скромным подсчетам, бюджет города недополучал от 60 тысяч ежедневно.

Также на участке работает специализированная грузовая техника, которая принимает и распределяет мусор по территории, проводит земельные работы. С помощью спецтехники на территории завода разбирают металл, трубы и кирпичные сооружения для последующей продажи. На свалке работают рабочие бригады, которые перебирают и сортируют мусор: отбирают пластик, полиэтилен, стройматериалы и так далее.

Расследование проводится по статье "самовольное занятие участка и загрязнения земель" УК Украины. Кроме того, будет дана оценка деятельности или бездеятельности должностных лиц горсовета, которые были обязаны обеспечить целевое использование земель и не допустить их загрязнения.





Агентство Телевидения Новости