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В центре Харькова планируют построить новую гостиницу
Здание должно появиться в районе сквера «Стрелка».
Об этом сообщается в одном из городских сообществ в соцсетях.
Как заявлено в описании проекта, «вертикальный объем башни выполняет роль монолитного обелиска, назначение которого — собирать вокруг себя окружающее пространство набережной. Горизонтальная часть комплекса тоже создает вокруг башни публичное пространство».
Также сообщается, что на верхнем уровне отеля будет находиться бар под открытым небом.
Источник: objectiv.tv
Автор: Тамара Бельская
Темы: харьков
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