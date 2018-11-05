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В центре Харькова планируют построить новую гостиницу

В центре Харькова планируют построить новую гостиницу

Здание должно появиться в районе сквера «Стрелка».

Об этом сообщается в одном из городских сообществ в соцсетях.

Как заявлено в описании проекта, «вертикальный объем башни выполняет роль монолитного обелиска, назначение которого — собирать вокруг себя окружающее пространство набережной. Горизонтальная часть комплекса тоже создает вокруг башни публичное пространство».

Также сообщается, что на верхнем уровне отеля будет находиться бар под открытым небом.

В центре Харькова планируют построить новую гостиницу

В центре Харькова планируют построить новую гостиницу

Источник: objectiv.tv

Автор: Тамара Бельская

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: харьков

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