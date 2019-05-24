В чем залог успеха женщины среди мужчин: мнение эксперта

В прошлом – политик, а теперь успешная женщина, бизнес-тренер, коуч, публицист и писательница Ирина Хакамада никогда не скрывала своих принципов и делилась ими на лекциях, в книгах и интервью. У нее однозначно есть чему поучиться.

Ирина утверждает, что очень многие девушки ошибочно считают, что если у них есть фигура и подтянутая кожа, то мужчина от них никуда не денется. Это не совсем так. Если даже взрослая женщина сделает пластические операции и будет выглядеть на 15 лет моложе – это не удержит мужчину рядом.

Что удерживает партнера рядом с нами на самом деле всерьез и надолго вне зависимости от того, что мы стареем, меняется внешность и т.д.? Есть секрет: главное – это энергия. Вы можете иметь любую грудь, кожу и вообще внешность. Но если из вас "прет" энергия (а это самый большой дефицит в современном обществе), то вы всегда будете светить, как солнце, и к вам будут тянуться люди. Не только мужчины – все.

Поскольку в современном мире много проблем, стрессов, задач и мы хронически устаем и хронически ничего не успеваем, мы все время теряем энергию.

"Человек, у которого сумасшедшая энергия, является источником счастья каждую минуту, каждую секунду вне зависимости от того, что происходит вокруг", – говорит писательница. Именно поэтому он всегда окружен интересными людьми.

Ведь все мы хотим пить, есть, дышать воздухом. Без этого нельзя прожить. Без энергии, в принципе, прожить можно. Но быть счастливым – невозможно.

Кроме того, сегодня возраст биологический больше не совпадает с социальным, красоту вполне может заменить стиль, лоск и ухоженность, молодость – спорт и мудрость, уверена эксперт. Кроме того, дух и энергия усиливают метаболизм, придают глазам блеск, а лицу – сияние.

Источник: www.segodnya.ua

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