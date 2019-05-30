Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:05
Просмотров: 82

В Черном море запретили ловить креветки и мидии

В Черном море запретили ловить креветки и мидии

С начала июня будет действовать запрет на вылов в Черном море креветок и мидий.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства рыбного хозяйства.

"С 1 июня начинается запрет на специализированный промысел креветки. Учитывая рекомендации ГП "ОдЦ Югниро", запрет продлится в период с 1 июня по 31 июля в Черном море с заливами, лиманами и связанными с морем озерами с использованием волокуш и ручных сачков", - говорится в сообщении.

Как отмечается, также до конца июля запрещено осуществлять вылов креветки при помощи сетей в акватории Черного моря, от поселка Коблево до границы АР Крым (по Перекопскому заливу).

Помимо этого установлен запрет на любительский и спортивный вылов креветок с 1 июня по 31 августа, мидий - с 1 июня по 30 августа.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 