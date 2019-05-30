В Черном море запретили ловить креветки и мидии

С начала июня будет действовать запрет на вылов в Черном море креветок и мидий.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства рыбного хозяйства.

"С 1 июня начинается запрет на специализированный промысел креветки. Учитывая рекомендации ГП "ОдЦ Югниро", запрет продлится в период с 1 июня по 31 июля в Черном море с заливами, лиманами и связанными с морем озерами с использованием волокуш и ручных сачков", - говорится в сообщении.

Как отмечается, также до конца июля запрещено осуществлять вылов креветки при помощи сетей в акватории Черного моря, от поселка Коблево до границы АР Крым (по Перекопскому заливу).

Помимо этого установлен запрет на любительский и спортивный вылов креветок с 1 июня по 31 августа, мидий - с 1 июня по 30 августа.

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