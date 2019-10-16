В Дании пивная компания Carlsberg создала бумажные бутылки для пива

С целью уменьшения загрязнения окружающей среды датская пивная компания Carlsberg разработала бутылки из древесного волокна, то есть фактически из бумаги. Об этом сообщает The Associated Press.

Сообщается, что вчера, 11 октября, компания представила новые прототипы бутылок, которые пригодны для вторичной переработки и имеют внутренний барьер, который удерживает пиво.

Внутренний барьер создан с помощью полимеров, но Carlsberg обещает продолжать работать над разработкой бутылки без их использования.

Также в Carlsberg сообщили, объединят усилия с Coca-Cola, шведской водочной компанией Absolut и косметической группой L’Oreal для создания бумажных бутылок.

Источник: journalist.today

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