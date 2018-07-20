В Днепре возобновили производство хлора для очистки воды

Крупный производитель аммиака и азотных удобрений предприятие Днепразот возобновляет производство хлора.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"В настоящее время на предприятии завершены подготовительные работы к включению производства. В ближайшее время ожидается выпуск первой продукции", - говорится в сообщении.

Напомним, что 15 июня Днепразот прекратил свою работу в связи с убыточностью. Предприятие было производителем и поставщиком жидкого хлора и соляной кислоты, которые необходимы для очистки воды.

Позже заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская рассказывала, что Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine и PepsiCo останавливают производство в Украине в связи с прекращением работы завода Днепроазот.

При этом Carlsberg Ukraine также сообщили, что компания не закрывает завод по производству пива в Украине из-за дефицита хлора, а ждет помощи от правительства для решения этой проблемы.

Также компании Coca-Cola и PepsiCo заявили, что не будут прекращать производство в Украине из-за остановки работы предприятия.

Впоследствии Днепразот согласился возобновить производство хлора, но при условии повышения цен на производимую продукцию. Однако, Антимонопольный комитет Украины заявил, что предприятие может быть оштрафовано за отказ продавать хлор, необходимый для обеззараживания питьевой воды.

Ранее Харьковский городской голова во время онлайн-конференции сообщил, что Харьков давно проплатил необходимые поставки хлора для города, и что Харьков - первый на очереди на его получение.

Позже Служба безопасности Украины начала проверки действий должностных лиц Днепразота, которые привели к дефициту жидкого хлора.

Агентство Телевидения Новости