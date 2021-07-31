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В "ДНР" заявили, что их мобильный оператор готов перейти на российскую "семерку"
Так называемый «экс-министр связи» Виктор Яценко заявил, что на захваченных Россией территориях Донецкой области уже все готово для того, чтобы перейти на мобильную связь «+7».
Об этом пишут оккупационные «СМИ», передает Восточный вариант со ссылкой на Донпресс.
«Технически все давно было готово к тому, чтобы перейти на „семерку“. Вопрос не был урегулирован на политическом поле. Теперь все этапы согласованы. — заявил Яценко.
При этом он не уточнил, когда именно это произойдет.
Источник: internetua.com
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