В "ДНР" заявили, что их мобильный оператор готов перейти на российскую "семерку"

Так называемый «экс-министр связи» Виктор Яценко заявил, что на захваченных Россией территориях Донецкой области уже все готово для того, чтобы перейти на мобильную связь «+7».

Об этом пишут оккупационные «СМИ», передает Восточный вариант со ссылкой на Донпресс.

«Технически все давно было готово к тому, чтобы перейти на „семерку“. Вопрос не был урегулирован на политическом поле. Теперь все этапы согласованы. — заявил Яценко.

При этом он не уточнил, когда именно это произойдет.

Источник: internetua.com

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