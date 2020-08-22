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В дохід держави передано «тютюнову лінію», яка незаконно працювала на території Рівненської та Дніпропетровської областей

В дохід держави передано «тютюнову лінію», яка незаконно працювала на території Рівненської та Дніпропетровської областей

Працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області в ході відпрацювання ринку незаконного виготовлення тютюнових виробів, на території Рівненської та Дніпропетровської областей вилучено обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів: станки для виготовлення сигарет, комплектуючі елементи та фурнітуру для забезпечення умов незаконного виробництва.

Вказане обладнання, вартістю близько 1,7 млн. грн., демонтовано, визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Під час розслідування власників вказаного обладнання не встановлено.

З урахуванням викладеного, ініційоване питання щодо вирішення долі вказаних речових доказів.

Так, відповідно до рішення суду, обладнання, що забезпечувало масове виробництво тютюнових виробів, підлягає передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Передача відбуватиметься в декілька етапів. Перший відбувся 19 серпня 2020 року.

Источник: sfs.gov.ua

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Темы: дфс

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