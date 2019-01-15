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В Дубае придумали, как заставить клиентов ресторанов доедать свою еду

В Дубае придумали, как заставить клиентов ресторанов доедать свою еду

Ресторан в Дубае (ОАЭ) ввел для клиентов штрафы за недоедание блюд.

Посетителям заведения, у которых в конце трапезы остается еда на тарелках, добавляют к счету 50 дирхам ($13,6).

Отмечается, что таким образом ресторан хочет добиться, чтобы гости заказывали блюда более осознанно и не расходовали продукты понапрасну.

Также таким образом попытаются уменьшить количество отходов, которое производит ресторан.

Источник: u-news.com.ua

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