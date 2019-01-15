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В Дубае придумали, как заставить клиентов ресторанов доедать свою еду
Ресторан в Дубае (ОАЭ) ввел для клиентов штрафы за недоедание блюд.
Посетителям заведения, у которых в конце трапезы остается еда на тарелках, добавляют к счету 50 дирхам ($13,6).
Отмечается, что таким образом ресторан хочет добиться, чтобы гости заказывали блюда более осознанно и не расходовали продукты понапрасну.
Также таким образом попытаются уменьшить количество отходов, которое производит ресторан.
Источник: u-news.com.ua
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