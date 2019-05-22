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В ЕС окончательно запретили одноразовый пластик

В ЕС окончательно запретили одноразовый пластик

Совет Европейского Союза 21 мая принял директиву о запрете в ЕС некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.

Согласно новым правилам, пластиковые тарелки, столовые приборы, трубочки для питья, держатели для воздушных шариков и одноразовые ватные палочки будут запрещены до 2021 года.

Кроме того, вводятся меры по сокращению использования пластиковых изделий, которыми наиболее часто засоряют окружающую среду.

К 2029 году 90% использованных пластиковых бутылок должны быть собраны в мусор и отсортированы. Кроме того, к 2025 году в составе пластиковых бутылок должно быть минимум 25% материала, который можно переделать. К 2030 году такого материала в бутылках должно быть не менее 30%.

Первой страной в мире, которая запретила пластиковую посуду, стала Франция в 2016 году. Весной прошлого года запретить пластиковую посуду предложила Еврокомиссия.

Ранее от использования пластиковых соломинок и других изделий отказывались отдельные города США, а также компании, например, Starbucks. В ряде стран Африки введен запрет на использование полиэтиленовых пакетов.

Так, по данным экологов, в 2012 году количество пластикового мусора в Мировом океане составляло примерно 165 миллионов тонн. В 2014 году на поверхности океана лежало уже 268 940 тонн пластика.

Агентство Телевидения Новости

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