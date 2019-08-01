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В Эстонии будут выплачивать 5000 евро за покупку электромобиля

В Эстонии будут выплачивать 5000 евро за покупку электромобиля

В Эстонии правительство решило стимулировать развитие рынка электромобилей в попытке снизить уровень вредных выбросов и вскоре намерено предложить водителям дотации при покупке авто на электрике.

В настоящее время министерство окружающей среды Эстонии нарабатывает соответствующий план.

Он будет предусматривать предоставление физическим и юридическим лицам 5000 евро при покупке электромобилей.

В то же время премьер-министр Эстонии Юри Ратас считает, что снизить уровень вредных выбросов этого можно многими способами. В частности, перевести общественный транспорт на биометан или электричество, развивать трамвайное движение и оборудовать больше велосипедных дорожек.

«Наша цель — к середине века превратить экономику Эстонии в конкурентоспособную экономику с низкими эмиссиями углекислого газа. Это значит, что мы должны действовать немедленно, потому что инвестиции будут долгосрочными и объемными и потребуют вклада со стороны всех социальных групп», — заявил Ратас.

В Эстонии будут выплачивать 5000 евро за покупку электромобиля

Согласно плану правительства, к 2030 году совокупная эмиссия парниковых газов в Эстонии должна достичь 12 млн тонн. В 2017 году этот показатель составлял около 19 млн тонн.

В период с 2011 по 2014 год в Эстонии выплачивали дотации при покупке электромобилей. В общей сложности покупателям предоставили дотаций на 10,5 млн евро.

Источник: elektrovesti.net

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