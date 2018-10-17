В Германии цены на солнечное электричество ниже рыночных цен

В Германии произошло историческое событие. Промышленным объектам солнечной генерации, отобранным по результатам прошедших ранее конкурсных отборов, по итогам августа не выплачивалась «финансовая поддержка». Это произошло по той причине, что рыночные цены на электроэнергию были выше, чем цены, установленные по результатам тендеров в солнечной энергетике.

На сегодняшний день Законом о возобновляемых источниках энергии Германии (EEG) установлен следующий механизм определения цен на электроэнергию, вырабатываемую солнечными электростанциями мощностью более 750 кВт:

Цены киловатт-часа устанавливаются по результатам конкурсных отборов (тендеров).

В том случае, если в каком-либо из месяцев в течение 20 летнего срока среднемесячная рыночная цена (Marktwert) оказывается ниже цены, установленной по результатам отбора, владелец объекта получает разницу (премию) в рамках действующего механизма поддержки, то есть из «общего котла» (EEG-Konto), который формируется из специальных платежей потребителей электроэнергии.

В том случае, если среднемесячная рыночная цена оказывается выше цены, зафиксированной не тендере, владелец электростанции ничего из «общего котла» не получает, а получает только с рынка.

Среднемесячная рыночная цена определяется на основе цен на биржевом спот-рынке.

В последние годы оптовые цены на электроэнергию на рынке Германии лежали на очень низком уровне, но сегодня стали расти. По мнению экспертов, это связано главным образом с выводом из эксплуатации атомных электростанций (последний реактор в ФРГ должен быть закрыт в 2022 году), а также ростом цен на СО2.

В то же время, распространение практики конкурсных отборов привело к сильному снижению цен в солнечной энергетике. На тендере в феврале средняя цена была зафиксирована на уровне 4,33 евроцента за киловатт-час.

Неудивительно, что цены пересеклись, как показано на рисунке.

Горизонтальные цветные линии – это результаты отборов, а черная линия – это, собственно, рыночная цена.

Первой электростанцией, которая «не запустит руки в карманы потребителей», а за свою электроэнергию получит только рыночную цену, стал солнечный парк Wattner мощностью 1,848 МВт. Данный объект был построен по результатам конкурсного отбора 01 июня 2017 г и введен в эксплуатацию в июне текущего года. Цена кВт*ч по результатам отбора составила 5,42 цента/кВт*ч, а среднемесячная рыночная цена в августе – 5,595 центов.

Важно напомнить, что в процессе торгов (и ценообразования) на оптовом рынке электроэнергии участвуют объекты разного возраста, в том числе и полностью амортизированные. Солнечные электростанции – это новые объекты, цена на их электроэнергию должна не только покрывать эксплуатационные затраты, но и обеспечивать возврат инвестиций с доходностью.

Таким образом, еще раз можно отметить высокую рыночную конкурентоспособность солнечной энергетики, которая подтверждается теперь и «в полевых условиях».

Напомним, Германия стала лидером в мире по отрицательным ценам за электроэнергию. В 2017 году жители станы более 100 раз получали счета за электроэнергию с отрицательными показателями. Тенденция сохранилась и в 2018 году.

Источник: elektrovesti.net

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