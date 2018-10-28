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В Германии откроют стратегический запас нефти из-за засушливого лета

В торговую сеть будет поставлено 84 тыс. тонн бензина, 180 тыс. тонн автомобильного дизеля и 67 тыс. тонн авиационного керосина. Стратегический запас ФРГ содержит 24 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов.

Как результат засушливого лета, приведшего к резкому падению уровня воды в Рейне, правительство ФРГ раскроет стратегический запас нефти, чтобы решить вопросы обеспечения нефтепродуктами ряда федеральных земель. Об этом в пятницу, 26 октября, заявила пресс-секретарь министерства экономики.

В Германии откроют стратегический запас нефти из-за засушливого лета

Обмелевший Рейн в районе Карлсруэ

Это решение связано с тем, что, как уточняет агентство AFP, уровень воды в главной немецкой реке в ряде регионов Среднего и Верхнего Рейна таков, что танкеры и нефтеналивные суда не могут пройти или вынуждены ограничить загрузку топливом.

Стратегический запас ФРГ содержит 24 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов. В критическом случае он должен обеспечить работу автотранспорта, воздушные перевозки и сырье для химических производств на срок до 90 дней. Согласно данным издания Wirtschaftswoche, будет поставлено 84000 тонн бензина, 180000 тонн автомобильного дизеля и 67000 тонн авиационного керосина.

Как заявили в министерстве экономики Германии, эта мера носит превентивный характер и касается только некоторых федеральных земель, о "долговременном кризисе" речь не идет. При этом, напоминает Wirtschaftswoche, за 40-летнюю историю существования стратегического запаса поставки топлива из него осуществлялись всего три раза: из-за войны в Ираке, кризиса в Ливии и последствий урагана "Катрина" в США.

Источник: elektrovesti.net

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