В Германии владельцев Tesla Model S обязали вернуть субсидии

Авто модели Tesla Model S в ФРГ признали слишком дорогими, чтобы их покупатели могли претендовать на материальную помощь от государства.

Немецкая Федеральная служба по экономике и экспортному контролю (BAFA) потребовала от владельцев автомобилей Tesla Model S вернуть местной власти субсидию на электромобиль в размере €4 тыс.

По данным агентства, машины этой модели служба признала слишком дорогими, чтобы их покупатели могли претендовать на материальную помощь от государства.

Как сообщается, всего государственные субсидии - так называемый экологический бонус - в Германии получили около 800 покупателей Model S. Свои электромобили они приобрели до 6 марта. Программа выплат была разработана специально для увеличения продаж электрокаров и гибридных автомобилей, оснащенных двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем с большой аккумуляторной батареей. Получить субсидии от государства в рамках этой программы, уточняется в сообщении немецкой федеральной службы, должны были еще 250 автовладельцев, но теперь им отказано.

В компании Tesla, комментируя эту ситуацию в ФРГ, сообщили, что собираются подавать апелляцию на это решение. Владельцам же электромобилей производитель, по информации пресс-службы, будет покрывать стоимость субсидии до тех пор, пока проблема не решится.

"Как и говорится на нашем сайте, любой человек в Германии всегда мог заказать базовую версию модели S, которая была ниже требуемого уровня цен, и мы доставляли такие автомобили клиентам", - заявили в компании.

Германия субсидирует покупку водителями электромобилей, базовая цена которых не превышает €60 тыс. Стоимость Tesla Model S в зависимости от комплектующих составляет от €92,55 тыс. до €139,8 тыс.

В ноябре прошлого года в Германии установили, что приобрести электромобиль этой компании за такую сумму было невозможно, это и стало поводом для отказа от субсидий. Однако 6 марта автопроизводитель смог доказать, что граждане Германии могут купить Model S за €60 тыс., поэтому, как уточнили в BAFA, рассчитывать на субсидию могут только те, кто купил электромобили после этой даты.

Электровести сообщали, что на конец февраля 2018 года в Федеральное управление экономики и экспортного контроля (BAFA) Германии поступило в общей сложности 54 274 заявки на электромобили. Всего на субсидии при покупке электромобилей из 1,2 миллиарда потрачено всего 194 млн евро.

Источник: elektrovesti.net

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