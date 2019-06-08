В Харькове готовятся демонтировать первые объекты в зоне строительства метро

Вопрос о демонтаже первых объектов в районе будущих станций метро «Державинская» и «Одесская» будет вынесен на сессию Харьковского городского совета.

На сессию необходимо вынести вопрос о демонтаже 12 объектов, которые освободили предыдущие собственники. Об этом сообщила 7 июня директор КП «Харьковская дирекция строительства метрополитена» Наталья Линник на рабочем совещании в горсовете.

После демонтажа начнется подготовка строительной площадки.

По словам первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова, 98% собственников из 144-х продали городу объекты жилой и коммерческой недвижимости, расположенные на территории будущего строительства

Ранее представители мониторинговой миссии ЕИБ и ЕБРР подвели итоги работы в Харькове. По словам главного советника по экологии и социальным вопросам ЕБРР Рэйчел Кеннеди, отселение людей из зоны строительства третьей очереди метрополитена ведется “грамотно и правильно”.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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