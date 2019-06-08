Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:14
Просмотров: 119

В Харькове готовятся демонтировать первые объекты в зоне строительства метро

В Харькове готовятся демонтировать первые объекты в зоне строительства метро

Вопрос о демонтаже первых объектов в районе будущих станций метро «Державинская» и «Одесская» будет вынесен на сессию Харьковского городского совета.

На сессию необходимо вынести вопрос о демонтаже 12 объектов, которые освободили предыдущие собственники. Об этом сообщила 7 июня директор КП «Харьковская дирекция строительства метрополитена» Наталья Линник на рабочем совещании в горсовете.

После демонтажа начнется подготовка строительной площадки.

По словам первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова, 98% собственников из 144-х продали городу объекты жилой и коммерческой недвижимости, расположенные на территории будущего строительства

Ранее представители мониторинговой миссии ЕИБ и ЕБРР подвели итоги работы в Харькове. По словам главного советника по экологии и социальным вопросам ЕБРР Рэйчел Кеннеди, отселение людей из зоны строительства третьей очереди метрополитена ведется “грамотно и правильно”.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Псевдориелторы избивали клиентов прямо в офисе агентства
Сегодня 08:51    118
Полиция разыскивает уличного грабителя
Сегодня 08:19    112
В харьковской электричке загорелся вагон
Сегодня 07:46    174
Під Харковом дитина «замінувала» власну школу
Сегодня 07:01    84
На улице Гольдберговской и в переулке Рыбасовском закрывается движение транспорта
Сегодня 06:39    87
В Харьковской области избили прокурора
Сегодня 06:17    190
В Австралии запустили первое в мире беспилотное метро
07.06.2019 14:37    136
В Харькове не ходит троллейбус №36
07.06.2019 08:58    106
У Лозовій оголосили винагороду в 15 тисяч гривень. ВІДЕО
07.06.2019 08:31    260
Военный госпиталь Харькова с начала года принял более 660 пострадавших в боевых действиях
07.06.2019 08:04    110
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 