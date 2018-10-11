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В Харькове готовятся к открытию Дома недвижимости

В Харькове готовятся к открытию Дома недвижимости

Решение об обеспечении деятельности Дома недвижимости было принято сегодня, 10 октября, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.

Как рассказал директор Департамента регистрации Олег Дробот, Дом недвижимости будет открыт после завершения реконструкции здания на пл. Павловской, 4, где ранее было расположено коммунальное предприятие «Харьковское городское БТИ».

По его словам, Дом недвижимости станет первым центром в Украине, куда харьковчане смогут обратиться для решения всех вопросов в сфере недвижимости.

Напомним, что во время реконструкции здания БТИ фронт-офис предприятия работает по адресу: ул. Павловская, 1/3.

Источник: city.kharkov.ua

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